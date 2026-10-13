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Dødsfall hos byrået
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Eivind Høgholt
1958 - 13.10.2026 Rindalsskogen
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Liv Ovedie Sæterøy
1934 - 12.10.2026 Bøfjorden
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Jon Vang
1941 - 11.10.2026 Surnadal
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Arvid Hermot Skrøvset
1939 - 06.10.2026 Bøfjorden
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Harry Sigmund Nerbø
1943 - 02.10.2026 Molde
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John Kåre Rindal
1946 - 02.10.2026 Øvre Surnadal
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Svein Garte
1947 - 26.09.2026 Surnadal
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Sigrun Tordis Aalmo
1938 - 14.09.2026 Surnadal
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Sverre Kjølstad
1941 - 09.09.2026 Kvanne
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Hedda Hansen Berg
1983 - 04.09.2026 Kvanne
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Anna Elin Emilsen
1960 - 29.08.2026 Midsund
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Arnfinn Johan Sæthervik
1945 - 06.09.2026 Bøfjorden
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Atle Høgset
1967 - 06.09.2026 Molde
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Lauritz Olav Svendsen Moxnes
1956 - 28.08.2026 Skaun
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Synnøve Gjerstad
1931 - 24.08.2026 Surnadal
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Lars S. Settemsdal
1933 - 20.08.2026 Bøfjorden
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Arnfinn Løfaldli
1946 - 20.08.2026 Rindalsskogen
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Arne Bernhard Engelsen
1931 - 05.08.2026 Orkanger
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Åse Johanne Ville Redalen
1949 - 04.08.2026 Todalen
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Torbjørn Amundsgård
1943 - 20.07.2026 Rindal
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Berta Romundstad
1924 - 21.06.2026 Rindal
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Berte Sæter
1928 - 17.06.2026 Surnadal
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Inger Smevoll
1934 - 05.06.2026 Rindal
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Alfhild Sæterbø Magnussen
1943 - 03.06.2026 Surnadal
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Alf Øivind Jensen
1955 - 23.05.2026 Surnadal
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Ingebjørg Oline Holten
1942 - 20.05.2026 Halsa
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Torild Halset
1952 - 18.05.2026 Surnadal
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Valborg Landsem
1945 - 16.05.2026 Rindal
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Asbjørg Brøske
1938 - 09.05.2026 Surnadal
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Solveig Søyseth
1940 - 04.05.2026 Rindal
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Magne Evensen
1946 - 03.05.2026 Surnadal
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Marit Mittet
1964 - 29.04.2026 Fannrem
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Ingebrigt Melling
1940 - 28.04.2026 Surnadal
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Jon Birger Drøpping
1937 - 25.04.2026 Surnadal
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Brit Marie Hyldbakk
1947 - 16.04.2026 Surnadal
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Roar Bævre
1968 - 05.04.2026 Surnadal
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Ellen Kallset
1946 - 01.04.2026 Surnadal
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Ingolf Dønnem
1930 - 18.03.2026 Øvre Surnadal
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Laura Gustava Reitan
1933 - 05.03.2026 Orkanger
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Helge Ranes
1983 - 04.03.2026 Surnadal
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Svein Bergheim
1957 - 16.02.2026 Surnadal
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Vigdis Bredesen
1950 - 16.02.2026 Surnadal
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Britt Aina Berglund
1954 - 27.01.2026 Surnadal
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Steinar Sæterøy
1932 - 23.01.2026 Bøfjorden
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Målfrid Aa
1932 - 20.01.2026 Fannrem
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Kari Elisabeth Gilberg
1954 - 04.01.2026 Børsa
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Jan Erik Sandnes
1946 - 12.01.2026 Surnadal
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Anne-Sofie Johansen Garte
1942 - 08.01.2026 Surnadal
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Edgar Landsem
1943 - 05.01.2026 Rindal
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Margit Moe
1941 - 11.12.2025 Surnadal
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